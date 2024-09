BOVE, Sagacia non solo tattica del trequartista aggiunto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sul Corriere dello Sport - Stadio è presente un articolo relativo al nuovo ruolo ricoperto domenica contro la Lazio da Edoardo Bove. Quello di trequartista. Nonostante il giocatore abbia dichiarato di preferire la mansione di mezzala, non si preclude nulla. E fa dell’intelligenza, non solo tattica, la propria cifra. Evita banalità e approssimazione, guardando nostalgico a un calcio che non c’è più: quello degli Antognoni, Totti e Maldini. Per quanto bene ancorato al presente, che si chiama Fiorentina.