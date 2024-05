BOURNEMOUTH, Tiago Pinto è il nuovo direttore sportivo

Tempo fa, dopo l'uscita dalla Roma, era stato accostato anche alla Fiorentina. Adesso Tiago Pinto riparte dal Bournemouth: a ufficializzare l'accordo è stato lo stesso club inglese con un comunicato. Di seguito la nota: "Siamo lieti di dare il benvenuto al nostro nuovo presidente delle operazioni calcistiche, Tiago Pinto. Inizierà nel suo ruolo la prossima settimana e lavorerà con l'amministratore delegato del club Neill Blake e col direttore tecnico Simon Francis su tutte le questioni calcistiche".

