BORJA VALERO, Il mio 11 ideale di giocatori spagnoli

Borja Valero, centrocampista della Fiorentina, interpellato dai canali social del club gigliato ha formato il suo 11 ideale di giocatori spagnoli: "Il modulo è il 4-4-2. In porta Iker Casillas con cui ho condiviso qualche partita sia nel Real che in Nazionale, metterei terzino destro Michel Salgado, centrali Sergio Ramos e Puyol, terzino sinistro non è facile, magari Jordi Alba che sta facendo molto bene gli ultimi anni. A centrocampo Xavi, Iniesta, Xabi Alonso e Guti. Davanti Raul e Villa". Di seguito il video originale.