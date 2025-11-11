Ufficiale
La Fiorentina e Kappa annunciano la nuova maglia
La Fiorentina e Kappa lanciano sui propri social la nuova maglia viola, una celebrazione dei 25 anni della iconica maglia da calcio Kombat, indossata per la prima volta dalla Nazionale italiana agli Europei in Belgio e Olanda. La Kombat XXV sarà indossata dalla Fiorentina nella prossima gara al Franchi con la Juventus.
Un'occasione dunque speciale, come faranno i 18 club sponsorizzati da Kappa dal 15 al 30 novembre nei match ufficiali.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
