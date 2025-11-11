Ufficiale La Fiorentina e Kappa annunciano la nuova maglia

La Fiorentina e Kappa lanciano sui propri social la nuova maglia viola, una celebrazione dei 25 anni della iconica maglia da calcio Kombat, indossata per la prima volta dalla Nazionale italiana agli Europei in Belgio e Olanda. La Kombat XXV sarà indossata dalla Fiorentina nella prossima gara al Franchi con la Juventus.

Un'occasione dunque speciale, come faranno i 18 club sponsorizzati da Kappa dal 15 al 30 novembre nei match ufficiali.