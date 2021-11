BORGHI, Il progetto viola mi piace tantissimo. DV9...

Stefano Borghi, noto giornalista di DAZN, ha analizzato sul suo canale YouTube la vittoria della Fiorentina contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni: "I rossoneri sono stati sconfitti per errori individuali, ma anche per una grande partita dei viola che hanno sempre fatto bene con le grandi nonostante i pochi punti raccolti. Il progetto Fiorentina mi piace tantissimo, investono oggi per diventare grandi domani. Vlahovic? La sua cessione, che avverrà a giugno per me, dovrà essere equilibrata da un acquisto importante perché i risultati dei viola dipendono dal serbo".