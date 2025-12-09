Bordata di Cassano: "Kean si deve dare una svegliata invece di fare rap"

Antonio Cassano, come sempre, senza peli sulla lingua nell'ultima puntata di Viva El Futbol. L'ex giocatore di Inter, Roma e Real Madrid, tra le altre, si è espresso in modo diretto a riguardo della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: "Parto parlando dei tifosi, erano in 4000 per la partita di Reggio Emilia. Non si può vedere uno scempio del genere, ma l'errore non è stato prendere Vanoli in corsa, ma è stato prendere Pioli ad inizio stagione. Non andava preso. Io avevo detto Pradè di non prenderlo. Ora voglio parlare dei giocatori e voglio partire da Kean, è un giocatore che prende 5 milioni all'anno ed è il cugino lontano del Kean dell'anno scorso. Si deve dare una svegliata invece di fare rap.

Gudmundsson, quando corre sembra un coccodrillo, tutta stiloso, un po' come Leao, si deve dare una svegliata invece di andare in Islanda a vedere l'Aurora Boreale. Non me la prendo con Mandragora, ma con i più forti. Ci vuole che qualcuno attacchi al muro qualcun'altro, come ha fatto Dzeko. Adesso Vanoli si deve affidare a lui. Detto questo la Fiorentina si salva secondo me. Con il Verona sarà una partita da vita o morte".