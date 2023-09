BONUCCI, Due erroracci nella prima da titolare in Bundes

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Dopo l'ottimo esordio in Champions League, oggi pomeriggio Leonardo Bonucci ha calcato per la prima volta anche i palcoscenici della Bundesliga, partendo da titolare nella sfida del suo Union Berlino contro l'Hoffenheim. Ma la prima volta del difensore italiano è stata da dimenticare. L'ex Juve, accostato in estate anche alla Fiorentina, è stato protagonista in negativo nella sconfitta della squadra di Berlino, causando un calcio di rigore dopo appena venti minuti e commettendo un errore anche in occasione del raddoppio dell'Hoffenheim.