BONINI, Prenderei Chiesa per una Juve più italiana

Massimo Bonini, ex centrocampista della Juventus, intervistato da TuttoJuve.com, ha caldeggiato ai bianconeri l'acquisto di Federico Chiesa dalla Fiorentina: "La cosa bella della nostra Juventus è che c'erano nove italiani nell'undici titolare, purtroppo adesso è cambiato il calcio e quindi anche la formazione bianconera si è adeguata. Dipendesse da me, cercherei di prendere i nostri calciatori come Federico Chiesa per valorizzarli ancora di più. Per questo, penso che la strada intrapresa dall'Inter con gli acquisti di Sensi e Barella sia quella corretta".