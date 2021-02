BONAVENTURA, Risultato bugiardo: siamo delusi

Giacomo Jack Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Sampdoria: "Oggi è mancato che in qualche circostanza non siamo riusciti a sfruttare le occasioni. Abbiamo creato di più e concesso poco: ci deve far riflettere ed arrabbiare per le prossime partite. Ma dobbiamo credere in quello che stiamo facendo. Il risultato è bugiardo e meritavamo di più. L'umore nello spogliatoio? Eravamo molto dispiaciuti, tutti quanti. Ho visto tanta delusione da parte di tutti, però devo dire che, anche se il risultato è stato negativo, siamo consapevoli di aver fatto bene la partita".

Cosa deve fare Castrovilli per avere una carriera come la sua?

"Ha buone qualità, sicuramente deve giocare e fare esperienza. Lavorare duro e penso abbia le qualità per fare una grande carriera. Deve giocare semplice, difendere e attaccare per la squadra. Col tempo le sue qualità verranno fuori. Per certe cose siamo simili, per altre diversi. Deve continuare a lavorare duro come sta facendo: non ha ancora espresso tutto il suo potenziale".

Cosa manca senza Ribery?

"Ci manca un po' di palleggio e di controllo del gioco, ma con due punte oggi siamo stati pericolosi. Molto più di loro. Franck per noi è importantissimo ma anche chi ha giocato ha fatto bene".

Il Milan?

"Sta facendo benissimo, io ho dato tutto quello che avevo per il Milan e non ho rimpianti. Non voglio pensare al passato: gli auguro il meglio e quindi vedremo cosa riusciranno a fare. Lo scudetto? Se ha fatto tutti quei punti vuol dire che se la può giocare fino alla fine".