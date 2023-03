BONAVENTURA, Oggi con questo stadio era difficile

Giacomo Bonaventura ha parlato ai microfoni del club Viola e ha commentato la vittoria per 4-1 contro il Sivasspor: "Non dobbiamo caricarci di troppa responsabilità, affrontando le partite una alla volta. Dobbiamo dare il nostro meglio e fare prestazioni. Siamo in un'ottima condizione e possiamo dare fastidio a tutti. Questa è una competizione difficile, in trasferta trovi sempre campi duri. Oggi lo stadio era pieno, la tifoseria ha spinto la squadra e nel terreno il pallone non rimbalzava neanche bene".