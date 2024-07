BONAVENTURA, L'ex viola giocherà nel campionato arabo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, l'ex centrocampista dei viola Giacomo Bonaventura andrà a giocare nel campionato arabo. Già da domani, il giocatore è atteso a Riad perché nella Saudi Pro League le trattative funzionano in maniera diversa: i giocatori e i rappresentanti devono prima trovare un accordo economico con il governo centrale e poi scegliere la squadra con la quale giocare.

Dopo le esperienze in Italia all'Atalanta, al Milan e infine alla Fiorentina, il giocatore ha così deciso di andare per la prima volta all'estero. Ricordiamo che il contratto di Bonaventura con i viola è scaduto lo scorso 30 giugno e da quel momento era libero sul mercato. Infatti, ci sono stati contatti con altre squadre di Serie A (Como, Genoa e Torino su tutte), ma alla fine il giocatore ha scelto l'Arabia.