BONAVENTURA, Amaro: "Forse lo stile Milan è cambiato"

Giacomo Bonaventura ha rilasciato una lunga intervista a Sportweek, settimanale allegato a La Gazzetta dello Sport, nel corso della quale ha parlato del suo addio al Milan. Nelle dichiarazioni emerge una evidente amarezza per la fine dell’esperienza in rossonero. "Potevo ancora dare tanto - ha dichiarato - ma il giocatore e l’uomo il Milan lo ha visto tutto. Mi dispiace non aver avuto lo stesso allenatore per tre o quattro anni, perché è una cosa che ti dà continuità nel lavoro. Invece, ogni nuovo tecnico sembra ti metta sotto esame. Ogni volta ricominci daccapo e questo ti fa perdere un sacco di tempo".

A un certo punto, il centrocampista ha capito che nel suo futuro non ci sarebbe stato il Milan: "Ho capito che le valutazioni su di me erano cambiate quando mi sono infortunato al ginocchio. Dovevo operarmi, stare fermo fino al termine della stagione e ricominciare con un solo anno di contratto davanti. Una società che ha fiducia in te, ti sottopone il rinnovo appena vede che hai ripreso l’attività. Nel mio caso non è successo. Ci sono state mezze parole, niente di più. Forse è cambiato lo stile Milan, ma ho avuto la sensazione che nei miei confronti non ci fosse la considerazione di cui godevo prima dell’infortunio".