Bonan: "Lo scudetto con il Milan ha portato Pioli fuori strada. I viola devono rialzarsi"
FirenzeViola.it
Alessandro Bonan, giornalista e conduttore di Sky Sport, ha commentato proprio alla nota emittente televisiva il momento che sta vivendo la Fiorentina di Stefano Pioli: "Pioli è un tecnico che grazie alla vittoria dello scudetto con il Milan ha trovato convinzione. Quel successo gli ha dato forza ma lo ha anche portato fuori strada nel suo secondo approccio con il mondo Fiorentina. Lui naturalmente non pensava di ripetersi, ma ha comunque impostato un lavoro molto rischioso dal punto di vista calcistico, scontrandosi con una realtà diversa.
Ora il messaggio deve cambiare, iniziando a parlare anche di lotta per non retrocedere, e la Fiorentina si deve rialzare il prima possibile.
