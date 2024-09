BOBAN, Chiesa era l'unico fuoriclasse della Juve

FirenzeViola.it

L'ex calciatore del Milan Zvonimir Boban dagli studi di SkySport è intervenuto nel pre partita di Juventus-PSV per parlare del mercato dei bianconeri. L'ex calciatore croato ha parlato anche di Federico Chiesa: "Chiesa? Io non so cosa sia successo, ma non lo lasci andare se non ci sono altre ragioni... Era l'unico fuoriclasse che avevano.

Quello della Juventus è stato un ottimo mercato: è stato speso tanto per Koopmeiners che è un ottimo giocatore ma non è un fuoriclasse. Ci sono tanti ottimi giocatori ma non c'è un fuoriclasse, se vogliono fare un ulteriore salto di qualità devono puntare a questi giocatori. Yildiz? In questo momento se devo scegliere faccio giocare Chiesa, non ha ancora la sua concretezza".