BOATENG, RDZ meglio di Guardiola. Quando andai a Firenze…

© foto di Federico De Luca

L’ex giocatore della Fiorentina Kevin Prince Boateng è intervenuto nella diretta di Vox to Box in onda su TvPlay. Fra i tanti temi toccati, Boateng ha parlato anche di Roberto De Zerbi, allenatore avuto ai tempi del Sassuolo: "Se avessi avuto De Zerbi 10-12 anni fa il calcio sarebbe stato diverso. Per me è il miglior allenatore per i prossimi 20-30 anni. Ogni giocatore che ha riesce a migliorarli: dal secondo portiere all’attaccante. Ero con lui e a 32 anni mi sono sentito ancora più forte.

Quando mi aveva chiamato il Barcellona mi disse che voleva rimanessi, poi sono tornato e si è prospettata la possibilità di andare alla Fiorentina. Gli è sempre dispiaciuto ma non mi ha mai messo ostacoli. Lui ti coinvolge molto, sapeva come trattarmi, come coccolarmi e stimolarmi. Cura veramente tanto il rapporto umano e per me questo è stato fondamentale. Meglio di Pep Guardiola? Dico di sì".