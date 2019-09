BOATENG, Juve, vogliamo vincere: darò il massimo

L'attaccante della Fiorentina Kevin Prince Boateng ha parlato al canale ufficiale della società viola in vista dell'appuntamento di sabato contro la Juventus. Ecco le parole del ghanese: "Queste settimane di riposo ci hanno aiutato a capire cosa ci è mancato nelle prime partite. Adesso a Firenze arriva la squadra più forte e dobbiamo essere al massimo: non vediamo l'ora di affrontare la Juve e vogliamo anche vincere, non dico solo 'fare una bella partita' ma proprio vincere. Tutte le squadre del mondo si possono battere. Sabato non conterà chi userà la tattica migliore ma chi avrà più voglia di vincere. L'importanza per Firenze di questa gara? Me lo hanno fatto capire già dal primo giorno l'importanza di questa sfida, sarei felice anche di non segnare, l'importante è che vinca la Fiorentina. Ho girato molte squadre e Paesi ma il nostro presidente è davvero tanto presente, non è una cosa normale (ride, ndr). A Commisso piace stare con noi in ritiro, mangiare con la squadra: ci chiede sempre come stiamo e della nostra vita. Io voglio lasciare qualcosa in questa squadra, come ho fatto ovunque sono andato. Per me è importante finire la carriera nel modo in cui voglio io: non mi deve spingere nessuno. Darò sempre il massimo: o il massimo o niente, con me non si può sbagliare".