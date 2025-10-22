Biasin torna sul rigore per il Milan: "Gli arbitri continuano a premiare le sceneggiate".

Fabrizio Biasin, noto giornalista, nel corso del suo editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb.com è tornato a parlare del rigore assegnato al Milan contro la Fiorentina per il presunto fallo di Fabiano Parisi su Santiago Gimenez. Questo il suo pensiero:

"È stata la giornata “del rigore che non era rigore ma forse sì e forse no” di Milan-Fiorentina. Il sciur De Marco (Aia) ha infine detto così: “Su Gimenez non era rigore e il Var non doveva intervenire. Si tratta di un episodio simile a quello in Juve-Inter, l’arbitro Marinelli aveva letto bene la situazione. Gimenez accentua la caduta, ci vuole massimo rispetto e da domenica ci sarà un giro di vite su casi simili”. Vedremo se sarà così. Al momento sappiamo che la classe arbitrale chiede in continuazione ai giocatori di evitare le sceneggiate ma poi è la prima che invece di punirle, le premia. Per questo motivo qualunque giocatore di qualunque squadra ci proverà sempre, perché non è mica scemo e sa che nella maggior parte dei casi trarrà un vantaggio. Gli arbitri, invece, continuano a sfruttare male quella cosa benedetta chiamata “tecnologia” e, in generale, scelgono di non volersi bene.