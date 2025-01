BIANCO, In programma un incontro per il futuro

FirenzeViola.it

Nella complicata stagione del Monza, ultimo in classifica con appena 10 punti conquistati in 19 partite, una delle poche note liete riguarda Alessandro Bianco. Il mediano classe 2002 di proprietà della Fiorentina è arrivato in Brianza in estate. Come riportato da Tuttomercatoweb.com però il centrocampista torinese non è sicuro che rimanga al Monza fino al termine della stagione.

Tra le parti coinvolte è in programma un incontro nel prossimo futuro. La dirigenza del biancorossa, l'allenatore Bocchetti e Bianco con i suoi agenti definiranno il futuro del centrocampista di proprietà dei viola. Nel caso in cui dovesse respirare una poca fiducia in lui da parte della società del nuovo tecnico (Bocchetti è subentrato da due giornate ad Alessandro Nesta che aveva voluto fortemente Bianco) l'ex Reggiana potrebbe, seppur momentaneamente, tornare alla Fiorentina.