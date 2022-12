BIA, Papu Gomez? Un'occasione a costo zero

Il procuratore sportivo Giovanni Bia ha parlato della Fiorentina e del mercato: "La squadra viola starà sicuramente molto attenta e se ci sarà un'occasione non se la farà scappare, e penso che qualche colpo ci potrà essere. La differenza la fanno i giocatori di talento e in questo senso il Papu Gomez potrebbe essere un'occasione: un giocatore a costo zero e molto polivalente".