BERTOLINI, Gama vice dell'AIC contro i pregiudizi

La ct dell’Italia femminile Milena Bertolini ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport della sfida contro la Danimarca di domani, decisiva per la qualificazione diretta all’Europeo del 2022, e della nomina di Sara Gama a vicepresidente dell’AIC: “La qualificazione dipende dall’incastro coi risultati degli altri gironi però dobbiamo provare a vincere la partita senza pensarci. Ogni partita ha una storia a sé, vediamo cosa succederà nel corso della gara, ma è troppo aleatorio pensare di provare a ottenere il pareggio. Loro sono le favorite, sono una squadra forte e l’hanno dimostrato a Empoli, ma in quella gara non abbiamo giocato tutte le nostre carte. Domani dobbiamo farlo, dobbiamo esprimere tutto il nostro potenziale e giocarcela fino alla fine. - continua Bertolini parlando del capitano Gama – Mi fa molto piacere la sua nomina a vicepresidente dell’AIC, è una ragazza che sta facendo tanto per tutto il movimento, per quello che sta dimostrando in campo e fuori. È un passo avanti anche contro quei pregiudizi che sono ancora tanto forti in questo mondo dove la figura della donna non è vista nei ruoli di comando. Fra tutti i presidenti di Federazione non c’è una donna, ma le donne portano dei contributi fondamentali e c’è bisogno di cambiamento”.