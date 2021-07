BERRETTINI, Vince il primo set poi si arrende a Nole

Matteo Berrettini lotta e diverte ma alla fine si deve arrendere al numero uno mondiale del tennis: Novak Djokovic. Il serbo infatti dopo tre ore di battaglia va a prendersi il servizio dell'avversario e a vincere il torneo di Wimbledon con il punteggio di 6-7 6-4 6-4 6-3. L'italiano era stato bravo a rimontare e vincere il primo set al tie break e a tenere sempre vivo il match ma poi Djokovic aveva ingranato la marcia in più che lo contraddistingue. Questo è il suo 6° titolo, 20' slam come Federer e Nadal.

"Ho provato emozioni incredibili e Novak ha saputo gestirle meglio di me. Ho scritto una parte di storia, sono state due settimane bellissime ma ci voleva quel passo in più..." commenta Berrettini durante la premiazione in cui ovviamente si è congratulato con il vincitore e ha aggiunto: "E' stato un lungo percorso ma questo per me è un inizio e non una fine, continueremo a provarci". Complimenti poi ricambiati da Djokovic.