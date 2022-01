BERGONZI, Il rigore per il Cagliari era inesistente

L'ex arbitro Mauro Bergonzi ha fatto chiarezza sulla direzione di gara da parte di Gianluca Aureliano in Cagliari-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "E' è stato fischiato un rigore inesistente per i sardi. Era fallo di Joao Pedro su Odriozola non il contrario. Dirò di più, l'arbitro ha commesso un doppio errore perché non ci stava l'espulsione dello spagnolo".