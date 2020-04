BERETTA, Firenze è la piazza giusta per Spinazzola

Mario Beretta, consigliere in FIGC in quota AIAC ed ex allenatore, ha parlato così di alcuni temi di attualità in casa Fiorentina: "Leonardo ha grandi potenzialità, ultimamente ha avuto qualche infortunio di troppo, ma ora sta bene. A Siena abbiamo iniziato ad impostarlo come esterno offensivo a cinque prima e a quattro in seguito. La Fiorentina può essere la piazza giusta per lui, anche se dipenderà da tante variabili. Scambio con Biraghi? Non so chi ci guadagnerebbe perché entrambi hanno qualità. Sarà da vedere chi si adatterà meglio alla situazione".