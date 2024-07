BERARDI, Può essere un'occasione per Juve e Napoli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenico Berardi potrebbe diventare un'opportunità di calciomercato per alcune squadre di Serie A. Il calciatore del Sassuolo è ancora alle prese con il recupero dal bruttissimo infortunio al tendine d'Achille. Secondo quanto riporta Sky Sport nel mese di agosto alcune squadre di A potrebbero pensare a lui: in primis la Juventus, che in passato è stata vicina all'attaccante in più di un'occasione; ma anche il Napoli, con una situazione che si intreccia a quella di Mason Greenwood. E infine, non è da escludere anche la Roma.