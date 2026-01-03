Beppe Accardi sulla Fiorentina: "La perdita di Barone ha creato problematiche"

L'intermediario e operatore di mercato Beppe Accardi ha parlato a Tuttomercatoweb.com anche della situazione che sta vivendo la Fiorentina: "Nel calcio a volte capita. Entri in un vortice e pensi di tirartene fuori e invece ci finisci sempre più dentro. Sicuramente la perdita di Barone ha creato delle problematiche. Spero che la Fiorentina ritrovi stimoli e voglia. Paratici è un uomo di calcio. Ha fatto risultati ovunque. Può essere la persona giusta”.