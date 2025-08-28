Bennacer potrebbe restare in Italia: contatti col Bologna ma piace anche alla Juventus

Bennacer potrebbe restare in Italia: contatti col Bologna ma piace anche alla JuventusFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:39News
di Redazione FV

A lungo accostato alla Fiorentina, Ismael Bennacer potrebbe restare in Italia ma non per vestire la maglia viola. L'algerino esubero del Milan, è finito recentemente nel mirino del Bologna con cui il suo entourage starebbe già parlando da qualche giorno. Non solo però, perché Bennacer piace molto anche a Tudor che lo porterebbe volentieri alla Juventus. Secondo Sportitalia le prossime ore saranno decisive per il cambio di maglia del giocatore che continua a piacere anche al Marsiglia