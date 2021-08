BELOTTI, Simeone dice no per l'Atletico. L'Atalanta...

C'è anche Andrea Belotti nel giro delle punte che sta prendendo vita in Serie A. Come riporta TMW, nei giorni scorsi l'Atletico Madrid avrebbe avuto contatti molto proficui per arrivare al cartellino del centravanti che il Torino valuta intorno ai 30 milioni di euro. Il bergamasco poteva essere un'alternativa (low cost) all'approdo di Griezmann ma dopo qualche ora di ottimismo, i madrileni hanno morso il freno anche per volere del tecnico Diego Pablo Simeone. Se dovesse andare via Zapata dall'Atalanta però, ecco che Belotti tornerebbe in auge per i nerazzurri per vari motivi: 28 anni, nel pieno della maturità, ha bisogno di giocare e segnare per arrivare al Mondiale