BELLINAZZO, Nuovo stadio? Minimo 50 mln in più annui

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, è intervenuto per parlare della possibilità di un nuovo stadio per la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Commisso ha avuto un approccio molto significativo. In Italia se si parla di nuovi stadi si pensa a cattedrali nel deserto che facciano solo gli interessi dei club e che facciano piacere soltanto ai tifosi. Lo studio che i club europei abitualmente fanno, ma non solo, dimostra che la riqualificazione dello stadio e dell'area avrebbe benefici sull'economia a tutto tondo, non solo sulla dimensione sportiva. Aumentare i ricavi permette di avere una rosa più competitiva, di arrivare magari alla Champions che a sua volta li fa lievitare ancora. La Fiorentina incasserebbe ogni anno in più almeno 50 milioni di euro e aumenterebbe di circa il 50% la situazione di reddito che altrimenti non sarebbe possibile raggiungere, nell’ottica di superare quel ruolo di comprimario in Italia a cui è relegata la Fiorentina oggi. Infine vorrei dire che il Comune deve secondo me chiarirsi le idee e dare più fiducia alla proprietà viola: i no non potranno più essere immotivati se ci saranno e dovranno essere giustificati sulla base della convenienza economica. Mi auguro che lo studio possa aprire un confronto più trasparente".