BELLINAZZO, Calcio in crisi già nel 2018. Covid...

Marco Bellinazzo, firma de Il Sole 24 Ore ed esperto finanza, è intervenuto per parlare della situazione legata al calcio italiano: "A differenza dell'attuale modello che potrebbe essere replicato nel triennio '21-'24, l'obiettivo dell'accordo di ieri è di far sì che la Lega Calcio sia editrice di se stessa, abbia un proprio canale e che possa venderlo a tutti coloro che ne sono interessati, in primis a Sky, ma a tutti i provider come possono essere Amazon, Netflix. Potrebbe essere un viatico a creare offerte diverse rispetto a quelle che ci sono oggi, così che uno può comprare magari pacchetti diversi. Aumenteranno i provider che vogliono acquistare, diminuiranno i prezzi per i consumatori. Conti del calcio italiano? Già nel 2018 la situazione era molto critica, il sistema stava andando verso il default. Non sia un alibi il Covid, tutto si sta aggravando. Le crisi possono abbattere il sistema, ma possono essere anche l'occasione per farlo ricredere e programmarlo su altri basi. Non sono favorevole a questi fondi perché è un prestito in cui i club si vendono una parte del suo patrimonio e chiedono fondi, ma in questo senso è un depauperamento del patrimonio del calcio italiano. La maggior parte di questi soldi serviranno a coprire buchi".