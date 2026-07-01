Belgio-Senegal, formazioni ufficiali: De Bruyne guida i Diavoli Rossi

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Sono state ufficializzate le formazioni di Belgio e Senegal, pronte a sfidarsi nei sedicesimi di finale del Mondiale 2026. I due commissari tecnici confermano il modulo speculare, il 4-2-3-1, affidandosi ai propri uomini di maggiore qualità per conquistare il pass per gli ottavi. Il Belgio del ct Garcia punta sull'esperienza di Courtois tra i pali e sulla fantasia di Kevin De Bruyne alle spalle dell'unica punta De Ketelaere. In difesa spazio a Castagne, Mechele, Theate e De Cuyper, mentre in mediana agiranno Tielemans e Vanaken. Sulle corsie offensive Trossard e Doku avranno il compito di supportare la manovra e creare superiorità numerica. Risponde il Senegal del ct Thiaw con Diaw in porta e una linea difensiva composta da Ciss, Diatta, Niakhaté e Jakobs. In mezzo al campo esperienza e dinamismo con Idrissa Gueye e Pape Gueye, mentre sulla trequarti agiranno Ismaila Sarr, Diarra e soprattutto Sadio Mané, chiamato a ispirare l'attacco africano. In avanti il terminale offensivo sarà Jackson.

Queste le formazioni ufficiali del match:

SENEGAL (4-2-3-1): Diaw; Ciss, Diatta, Niakhaté, Jakobs; Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Diarra, Mané; Jackson. Ct. Thiaw.

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere. Ct Garcia.