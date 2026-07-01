FIGC: ufficiale l'ammissione di tutti i club di A, B e C ai campionati
Il Consiglio Federale ha deliberato l’ammissione ai campionati di Serie A, Serie B e Serie C maschili e Serie A femminile di tutti i club che hanno presentato domanda. Ciò è avvenuto dopo aver atto dei pareri positivi della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi.
Di seguito il commento del neo-presidente della FIGC, Giovanni Malagò: “È stato un Consiglio positivo perché per la prima volta dopo diversi anni non ha avuto discussioni in merito a società che non avevano rispettato e superato i parametri di iscrizione”.
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