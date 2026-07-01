Niente Fiorentina per Mattia Liberali: il Como paga la clausola rescissoria

Niente Fiorentina per Mattia Liberali: il Como paga la clausola rescissoriaFirenzeViola.it
Oggi alle 20:40News
di Redazione FV

Niente Fiorentina per Mattia Liberali. Il classe 2007 si accaserà alla corte di Cesc Fabregas. Il Como infatti, ha chiuso l'operazione per il talento classe 2007, accettando il pagamento della clausola rescissoria da 6 milioni di euro.

Corteggiato da molti club di Serie A, tra cui Sassuolo, Bologna, Lazio e Torino, anche la Fiorentina si era iscritta negli ultimi giorni alla corsa per il giovane talento italiano che, nell'ultima stagione in Serie B al Catanzaro, si era reso protagonista di un'ottima stagione conclusa con 4 gol e 4 assist. Lo riporta Sky Sport.