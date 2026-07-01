Solomon consiglia Khalaili, poi dice: "Già detto no a diverse offerte"

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Intervistato dal podcast Kick Talk di All In, l'esterno israeliano ormai ex Fiorentina ha parlato tra le altre cose del suo connazionale Anan Khalaili, accostato a diversi club italiani nell'ultimo periodo. Queste le parole del classe '99: "Khalaili potrebbe passare all'Inter o al Napoli e sarebbe perfetto per lui. Tutte le grandi squadre lì giocano con un centrocampo a cinque e Anan ha doti fisiche eccezionali, anche per gli standard europei. Ha fatto grandi progressi in Belgio e spero per lui, e credo, che possa avere successo in una grande squadra in Italia".

Solomon parla inoltre del suo futuro e di un'eventuale offerta economicamente allettante da paesi con campionati meno competitivi: "Direi di no. Sono già stato contattato da diverse squadre, da squadre che offrono molti soldi, ma non voglio nemmeno sentirne parlare, perché oggi non avrò più la mia età. Non posso farci niente. Tra tre o quattro anni avrò 30 anni e non potrò tornare a 26 o 27. Ora devo essere al culmine della mia carriera e voglio fare il massimo possibile: rimanere in salute, lavorare su me stesso, essere il più forte possibile e giocare ai massimi livelli. Più avanti potrei valutare queste opzioni, ma al momento non mi interessano. Mi interessa il calcio, e questa è un'opzione che escludo immediatamente".