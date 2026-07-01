L'Inghilterra soffre ma batte il Congo 2-1: decide Kane con una doppietta
FirenzeViola.it
L'Inghilterra accede agli ottavi di finale del Mondiale dopo una partita molto sofferta contro la Repubblica Democratica del Congo che vende cara la pelle e crolla solo nel finale. Negli Stati Uniti sono gli africani a sbloccare la gara dopo appena 7 minuti con un bel gol di Cipenga, poi succede un po' di tutto tra grandi parate del portiere e un calcio di rigore non assegnato all'Inghilterra. Ma a 15 minuti dalla fine, Harry Kane segna il gol del momentaneo pareggio e poi a pochi minuti dal termine ribadisce in rete la palla che decide la sfida: Inghilterra 2, Congo 1 nel sedicesimo di finale.
L'Inghilterra sfiderà il Messico in un ottavo che si prospetta infuocato.
Pubblicità
News
Il colpo Viery è la cartina di tornasole del mercato viola. Ora gli esterni: Koleosho, che aspetti? Farsi scappare Solomon sarebbe un peccato. E intanto alle visite cambia la musicadi Andrea Giannattasio
Le più lette
1 Il colpo Viery è la cartina di tornasole del mercato viola. Ora gli esterni: Koleosho, che aspetti? Farsi scappare Solomon sarebbe un peccato. E intanto alle visite cambia la musica
2 L'attesa per il secondo acquisto. Il Sassuolo fissa il prezzo per Thorstvedt. Intanto ecco la Viola del futuro
Copertina
Angelo GiorgettiPerché piace il Muro Norvegese, nono a centrocampo. Ok Viery, ma nel 4-3-3 devono arrivare due laterali difensivi. Kean-Piccoli-Liberali e l’incrocio dello stesso procuratore. E su Antognoni e il Centenario...
Mario TeneraniCapitolo esterni: piace Irankunda. Bakayoko meriterebbe uno sforzo. In fascia ne servono quattro forti. A centrocampo Thorstvedt sembra sicuro
Tommaso LoretoViola attivi sul mercato e pronti a vendere, Beltran apre al ritorno al River. Con Koleosho e Thorstvedt in stand-by l'arrivo di Viery mostra l'autonomia di Paratici che tutti chiedevano
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com