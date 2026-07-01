L'Inghilterra soffre ma batte il Congo 2-1: decide Kane con una doppietta

L'Inghilterra soffre ma batte il Congo 2-1: decide Kane con una doppiettaFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:00News
di Redazione FV

L'Inghilterra accede agli ottavi di finale del Mondiale dopo una partita molto sofferta contro la Repubblica Democratica del Congo che vende cara la pelle e crolla solo nel finale. Negli Stati Uniti sono gli africani a sbloccare la gara dopo appena 7 minuti con un bel gol di Cipenga, poi succede un po' di tutto tra grandi parate del portiere e un calcio di rigore non assegnato all'Inghilterra. Ma a 15 minuti dalla fine, Harry Kane segna il gol del momentaneo pareggio e poi a pochi minuti dal termine ribadisce in rete la palla che decide la sfida: Inghilterra 2, Congo 1 nel sedicesimo di finale.

L'Inghilterra sfiderà il Messico in un ottavo che si prospetta infuocato.  