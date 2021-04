BAZZANI, Vlahovic può diventare un fuoriclasse

Fabio Bazzani, ex attaccante nato a Bologna che ha vissuto con i rossoblù un periodo nelle giovanili, è intervenuto nella settimana che precede l'incontro tra la squadra di Mihajlovic e la Fiorentina: "I derby sono partite completamente diverse dalle altre, valgono tre punti, ma se vivi la città capisci che arriva una settimana diversa. A Genova è derby tutto l'anno, ma quella settimana lì lo noti nei negozi, nei bar, capisci subito se hai davanti uno della tua squadra o dell'altra. Giocare queste partite è un privilegio, io ho avuto la fortuna di vincerli tutti i derby e quindi ti danno una gioia immensa. E' bello viverle per tutto il contesto con il pubblico, ma senza sono partite uguali alle altre. Vlahovic? Sta crescendo tantissimo, deve migliorare ancora perché ha un'età che sarebbe impensabile non avesse margini. Sta iniziando ad arricchire il suo modo di giocare e il suo bagaglio tecnico, tecnica e forza fisica ne ha, gol li fa. Adesso fa la guerra, protegge la palla, può davvero diventare un fuoriclasse. Stagione Fiorentina? Non sempre anche se hai una società con ambizioni e potenzialità riesci a trovare la quadra. Quando vivi tante situazioni come quelle passate dai viola dove ha alternato allenatori... Ho sempre visto una Fiorentina che a livello globale non ha trovato la quadra: se voleva essere solida e granitica perdeva pericolosità offensiva. Individualmente però fai fatica a dare una spiegazione al perché la Fiorentina si trova lì in classifica, ma c'è dietro una piazza che mette le giuste pressioni, ogni passo falso non è uno scherzo. Bologna? Saputo è signorile, non è invadente, delega e fa il classico proprietario. Mihajlovic è arrivato, ha fatto un miracolo salvando la squadra, ha avuto quella malattia che ha messo i bastoni tra le ruote alla crescita, poi quest'anno ti aspettavi qualcosa in più, ma oltre forse non poteva andare. E' la sua dimensione, già il fatto che non sia mai stato immischiato in situazioni scomode come Cagliari e Torino è molto. Il tecnico ha fatto capire di avere ambizioni diverse, di non rimanere solo per un contratto, vedremo. Mihajlovic vive di adrenalina, di emozioni, se rimanesse solo per il contratto dopo 20 giorni succedono problemi. Temo che per fare mercato debbano cedere i loro gioielli come Svanberg, Tomiyasu e Schouten. Superlega? Non era l'idea del secolo per cambiare un calcio che ha dei problemi. Non nascono da oggi, però sentire che altri da questo sono voluti passare da puritani che hanno fatto sempre un calcio pulito... Reazioni sbagliate"