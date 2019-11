BASILE, Pedro? Convinti che sarà un top. Tonali...

Massimo Basile, corrispondente del Corriere dello Sport dagli Stati Uniti, ha così parlato dei temi relativi alla Fiorentina: "Commisso non era contento della partita contro il Parma e, a parer mio, dell'atteggiamento con cui la squadra è scesa in campo nelle ultime partite. In società sono consapevoli che i viola hanno dei limiti, ma vorrebbero vedere una squadra aggressiva dal primo minuto, capace di mordere e penso che a Cagliari la vedremo. Pedro? Hanno fiducia in lui, credono fermamente di aver preso un grande centravanti, ma ha bisogno di tempo: da quello che hanno detto a me se lo aspettano pronto tra dicembre e gennaio. Mercato? A gennaio non è mai facile fare acquisti, ma qualche giocatore arriverà, perlomeno un paio secondo me. Non sarei sorpreso di vedere un giovane acquistato e poi lasciato in prestito, vogliono gente come Castrovilli, sono entusiasti di lui. Tonali? So che Barone aveva offerto 30 milioni ed ha parlato a lungo con Cellino, ma il presidente del Brescia alla fine ha rifiutato. I viola non possono rimproverarsi di non averci provato. Stadio? Commisso non vuole allentare la presa su questo tema, ma le sue dichiarazioni non devono far pensare che ci sia qualche intoppo: lui è un martello e lo sarà sempre, proprio come vorrebbe fosse la sua Fiorentina".