Valcareggi su Kean: "Non accetto che salti dieci partite. Meglio un altro"

Valcareggi su Kean: "Non accetto che salti dieci partite. Meglio un altro"FirenzeViola.it
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Oggi alle 13:56News
di Redazione FV
fonte Lady Radio

Furio Valcareggi, procuratore di nota fede viola, ha parlato di Moise Kean: “Non tollero che un calciatore con lui salti dieci partite all’anno. È un ragazzo tanto bravo quanto complicato. Quindi se le cose stanno così preferisco un altro. Voglio gente integra, a costo di sacrificare la qualità. I premi non vanno assegnati per i gol o gli assist, ma per le presenze. Solo che gioca è utile alla squadra”.