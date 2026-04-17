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Fagioli ringrazia i tifosi della Fiorentina: "Grazie per il supporto!"
All'indomani della concente eliminazione dalla Conference League per mano del Crystal Palace, Nicolò Fagioli ha ringraziato i tifosi della Fiorentina per il sostegno dato alla squadra durante il match del Franchi. "Grazie per il supporto!", le parole del centrocampista che ha postato una Instagram Story. Eccola, di seguito:
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