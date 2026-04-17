Italia Under 16, Pasqual chiama tre viola: Barbone, Castagnoli e Croci

Italia Under 16, Pasqual chiama tre viola: Barbone, Castagnoli e CrociFirenzeViola.it
© foto di Federico Gaetano
Oggi alle 14:09News
di Redazione FV

Manuel Pasqual, ex viola e oggi commissario tecnico dell’Italia Under 16, ha diramato la lista dei convocati per il doppio confronto amichevole contro Danimarca. Sono presenti tre viola: il difensore Mattia Barbone, il centrocampista Filippo Castagnoli e l'attaccante Federico Croci.

Ecco la lista completa. 

Portieri: Pasquale Pellicanò (Torino), Tommaso Vischi (Monza);

Difensori: Ettore Bagnara (Inter), Mattia Barbone (Fiorentina), Giuseppe Cafasso (Lecce), Daniel Ethan Colombo (Virtus Entella), Lorenzo Damonte (Genoa), Alessandro Ghiotto (Juventus), Jeff Odje (Atalanta), Alberto Samà (Juventus);

Centrocampisti: Jody Ardeni (Bologna), Filippo Castagnoli (Fiorentina), Cristian Norelli (Cremonese), Francesco Olivieri (Empoli), Roberto Scaglione (Genoa), Gabriele Tufaro (Juventus);

Attaccanti: Gabriele Borsa (Milan), Achille Cauli (Como), Federico Croci (Fiorentina), Leandro Dos Santos Braga (Roma), Michele Elena (Lazio), Matteo Rolando (Juventus).