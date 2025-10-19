Bartesaghi dopo 45': "Dobbiamo stare tranquilli. Grande atteggiamento"

Davide Bartesaghi, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del secondo tempo con la Fiorentina: "Dobbiamo stare tranquilli, continuare così perché stiamo facendo una grande partita anche sul piano dell'atteggiamento. Ci manca solo un po' di convinzione negli ultimi metri, ma la troveremo".