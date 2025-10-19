Bartesaghi dopo 45': "Dobbiamo stare tranquilli. Grande atteggiamento"
FirenzeViola.it
Davide Bartesaghi, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del secondo tempo con la Fiorentina: "Dobbiamo stare tranquilli, continuare così perché stiamo facendo una grande partita anche sul piano dell'atteggiamento. Ci manca solo un po' di convinzione negli ultimi metri, ma la troveremo".
Pubblicità
News
Tornare in campo la miglior medicina, a patto di fornire una prestazione convincente. Kean è convocato, serve un Pioli di nuovo "on fire"di Tommaso Loreto
Le più lette
3 Festa Bologna, il Genoa fallisce un rigore al 95': Parma e Fiorentina (comunque ultima) ringraziano
Copertina
Alberto PolverosiMilan-Fiorentina deve diventare la partita deI rilancio dei numeri 10 finora deludenti: meglio Leao o Gudmundsson?
Luca CalamaiPioli non è a rischio esonero ma è il primo responsabile di questa crisi. Fazzini, Piccoli e Ndour titolari a Milano. E Kean potrebbe sorprendere tutti. Per aiutare il tecnico perché non puntare su Borja Valero
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com