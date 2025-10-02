Baroni sotto osservazione, blitz di Cairo: pranzo col tecnico e Vagnati
Resta fortemente in bilico la panchina di Marco Baroni al Torino, dopo l'inizio non convincente e soli 4 punti in 5 partite. Per questo il presidente granata Urbano Cairo ha fatto un blitz al Filadelfia ed ha pranzato con il tecnico fiorentino e il direttore sportivo Vagnati, come racconta Tuttomercatoweb. Chissà se la visita ha rassicurato Baroni e spronato la squadra chiamata subito a riscattarsi prima della sosta. In queste ore si è parlato anche dei possiibli successori, nel caso il trend non cambi, tra cui l'ex Vanoli, Palladino e De Rossi che intanto si è liberato del contratto con la Roma.
