BARONE, Suggerisce ds al Cesena: in pole Meluso

Ruolo da intermediario di mercato per il dg viola Joe Barone? Così pare, in base a quello che riporta il portale Corriereromagna.it: come spiega il sito, in casa Cesena tutti gli indizi portano ad un futuro divorzio tra il club romagnolo e Moreno Zebi, direttore sportivo dei bianconeri dal luglio 2020 e in scadenza di contratto al termine di questa stagione. Il club si è messo in moto per sondare il mercato dei direttori sportivi. La proprietà ha chiesto una consulenza a Joe Barone, direttore generale della Fiorentina e grande amico sia di Robert Lewis che di John Aiello (quest’ultimo ieri in tribuna al Franchi con moglie e figli per assistere a Fiorentina-Bologna). Tre i nomi che sono stati “suggeriti” da Barone, il più caldo di tutti è quello di Mauro Meluso, nella passata stagione in Serie A con lo Spezia al fianco dell’attuale tecnico viola Vincenzo Italiano.