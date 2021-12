BARONE, Bravi a gestire. Grazie al popolo viola

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha commentato la partita al sito ufficiale portando i saluti di Commisso e ringraziando i tifosi anche per lui: "Prima di tutto vorrei portare il saluto di Rocco, sentito più volte oggi, ha parlato con me, con Pradè e con il mister, dedichiamo la vittoria a lui che è dovuto rientrare in America. E' una vittoria importante perché dà continuità e la dedichiamo anche al popolo viola. Sul 3 a 1 c'è stata un po' di sofferenza ma l'abbiamo gestita bene, l'importante è non essersi abbassati e siamo contenti di questo"

"La Fiorentina è del popolo viola e ci facciamo sentire in tutta Italia - dichiara ancora il dg - Io e la famiglia Commisso vogliamo ringraziare i tifosi, si vede dal seguito che c'è stato anche a Bologna quanto ci tengano ed è una delle migliori tifoserie in Europa. Riavvicinati grazie a noi? Merito del lavoro della società, di Italiano e della squadra che crede in questo cammino, ma come dico sempre c'è già da preparare la prossima partita. Oggi è vero abbiamo sofferto ed era importante che alla fine della partita riuscissimo a portare a casa la vittoria, sul 3 a 2 l'abbiamo gestita bene, continuando a pressare alto e creando altre possibilità. Grazie ancora al popolo viola".