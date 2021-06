BARONE, Adesso servono i tifosi. E su Bakayoko...

Fermato all'uscita dall'Assemblea di Lega di stamani, l'amministratore delegato della Fiorentina Joe Barone ha scambiato due battute coi giornalisti presenti: "Serie A? Abbiamo tutti bisogno del ritorno dei tifosi e della riapertura degli stadi. La gente va ai ristoranti e serve riaprire anche gli stadi, servono gli incassi. Bakayoko un'idea per la Fiorentina? Non so...". Ecco il video di TMW con le parole del dg viola: