BARELLA, Io e Chiesa siamo con la testa qui. Mercato...

Insieme a Federico Chiesa in conferenza stampa, direttamente da Coverciano c'era anche Nicolò Barella, anche lui molto chiacchierato (come il compagno di nazionale) sul mercato. Il giocatore del Cagliari ha risposto così sul su futuro: "Ora stiamo pensando alla Nazionale, fa piacere l'interessamento, ma ci sono persone preposte per parlare. Sul separare la gestione del calciomercato: Io ho il telefono in modalità silenzioso... Il nostro lavoro è che dobbiamo rimanere concentrati, siamo un bel gruppo, ci divertiremo. Sull'estate della svolta: "Il nostro pensiero è condiviso, da me, Chiesa, Kean, Zaniolo. Non ci stiamo pensando, al mercato, può essere che vada via, è tutto aperto. Noi pensiamo solo a giocare. Alzare una Coppa sarebbe bellissimo".