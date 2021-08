BARCELLONA, Oggi vertice con Messi per il rinnovo

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - La svolta per il rinnovo di contratto fra Lionel Messi e il Barcellona è attesa a breve in Spagna. Oggi è in programma un vertice fra Jorge Messi, padre nonché agente del fuoriclasse argentino, e un rappresentante del club, secondo la ricostruzione della versione online di Mundo Deportivo: un appuntamento per definire gli ultimi dettagli dell'accordo, con una trattativa già in stato molto avanzato, che dovrebbe portare a un prolungamento per altre cinque stagioni del contratto scaduto a fine giugno. Messi, con questo nuovo accordo, continuerebbe a giocare nel Barcellona fino ai 39 anni ma, sottolinea Mundo Deportivo, il giocatore con ogni probabilità valuterà stagione per stagione lo stato del suo fisico e il livello delle motivazioni per proseguire. Molti media spagnoli hanno collegato questa operazione, nonché altri potenziali colpi di mercato nei piani di altre squadre a partire dal Real Madrid, con l'ingresso del fondo Cvc nella Liga, un'iniezione di capitali per molti club in difficoltà finanziarie anche per la crisi legata al Covid. (ANSA).