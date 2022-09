BARÇA, E l'emergenza infortuni, Xavi: "Frustrante"

Non è un periodo facile per il Barcellona, che deve fare i conti con tanti infortunati. Xavi, alla vigilia della partita contro il Maiorca, è intervenuto in conferenza stampa ed ha parlato della situazione: "Mi frustra, sì, ma devi guardare avanti. Ogni giocatore è un mondo a parte, ci sono più fattori che hanno provocato tutto questo, non conosciamo quello principale. Viaggi, metodologia di allenamento, tante partite... Non si tratta di cercare un colpevole. Ora è il momento di dimostrare che abbiamo una grande rosa".