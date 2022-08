BARAK, Via social saluta l'Hellas: "Un onore per me"

"È stato un onore per me indossare gli vostri colori"! Grazie di tutto! Non dimentico mai! In bocca al lupo per il vostro futuro!". Questo il messaggio condiviso sui propri canali social da Antonin Barak, nuovo giocatore della Fiorentina, per salutare l'Hellas Verona sua ormai ex squadra (lo diventerà a tutti gli effetti con almeno il 50% di presenze in maglia viola in questa stagione.