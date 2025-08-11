Balotelli si sfoga: "Potevo avvicinarmi a Riva ma qualcuno non mi voleva in Nazionale"
Mario Balotelli torna a parlare. Dopo l'esperienza fallimentare al Genoa, l'ex attaccante tra le altre di Milan è Inter ha concesso alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: "Sono innamorato del calcio giocato. Però stanno cambiando troppe cose. In campo vedo tanti atleti alti 1,90 metri, ma nessuno salta più l'uomo perché adesso appena i ragazzini fanno un tunnel finiscono in castigo".
Al Milan è tornato Allegri e si riparla di Galliani.
"Sono felice per Max ed è un bene che si riveda Galliani. Due figure importanti. Nella mia carriera potevo mettere più impegno. Mi resta il rimpianto della Nazionale: potevo giocare di più. I 14 gol come Rivera? Lasciamo stare. Se avessi avuto più chance magari avrei potuto avvicinarmi a Riva. Qualcuno non mi voleva in azzurro... Ma è acqua passata".
Pio Esposito, Camarda, Venturino. Chi sfonda?
"Il problema degli attaccanti di qualità che mancano in Italia è serio. Ai giovani non viene data continuità, li mandano nelle serie inferiori e dopo pochi mesi cambiano già maglia e si perdono. Comunque, Venturino ha buoni colpi e merita fiducia. Camarda l'ho visto in alcuni spezzoni nel Milan e sono curioso di vedere come si muoverà nel Lecce. A me però piace soprattutto Pio. Ha tutto per sfondare. Mi auguro si faccia spazio nell'Inter, può essere la sorpresa. Ma per stare ad alti livelli bisogna rompere il ghiaccio".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati