Balotelli si sfoga: "Potevo avvicinarmi a Riva ma qualcuno non mi voleva in Nazionale"

vedi letture

Mario Balotelli torna a parlare. Dopo l'esperienza fallimentare al Genoa, l'ex attaccante tra le altre di Milan è Inter ha concesso alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: "Sono innamorato del calcio giocato. Però stanno cambiando troppe cose. In campo vedo tanti atleti alti 1,90 metri, ma nessuno salta più l'uomo perché adesso appena i ragazzini fanno un tunnel finiscono in castigo".

Al Milan è tornato Allegri e si riparla di Galliani.

"Sono felice per Max ed è un bene che si riveda Galliani. Due figure importanti. Nella mia carriera potevo mettere più impegno. Mi resta il rimpianto della Nazionale: potevo giocare di più. I 14 gol come Rivera? Lasciamo stare. Se avessi avuto più chance magari avrei potuto avvicinarmi a Riva. Qualcuno non mi voleva in azzurro... Ma è acqua passata".

Pio Esposito, Camarda, Venturino. Chi sfonda?

"Il problema degli attaccanti di qualità che mancano in Italia è serio. Ai giovani non viene data continuità, li mandano nelle serie inferiori e dopo pochi mesi cambiano già maglia e si perdono. Comunque, Venturino ha buoni colpi e merita fiducia. Camarda l'ho visto in alcuni spezzoni nel Milan e sono curioso di vedere come si muoverà nel Lecce. A me però piace soprattutto Pio. Ha tutto per sfondare. Mi auguro si faccia spazio nell'Inter, può essere la sorpresa. Ma per stare ad alti livelli bisogna rompere il ghiaccio".