BALLERI, Malusci un amico. Firenze piazza non facile

L'ex difensore David Balleri, presente alla partita per i 50 anni dell'ex giocatore della Fiorentina Alberto Malusci, ha parlato di vari argomenti. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Ho giocato con Alberto al Lecce, è un piacere, per un amico. I giallorossi meritano di stare in Serie A, è una città importante, con una grande società".

Cosa ne pensa di Italiano alla Fiorentina?

"Ancora non ha rinnovato ma è un allenatore giovane che ha fatto benissimo a Spezia e bene a Firenze. Quella viola non è una piazza facile ma ha le qualità per fare molto bene a Firenze a lungo termine".